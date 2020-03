TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – IndexcsÃ¶kkenÃ©s vÃ¡rhatÃ³ az eurÃ³pai tÅ‘zsdÃ©k nyitÃ¡sakor

Nagy indexcsökkenésre lehet számítani szerdán a főbb európai értékpapírpiacok nyitásakor.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacokon, Londonban, Frankfurtban és Párizsban az indexek nagy, akár négy százalékos csökkenésére is lehet számítani a szerdai kereskedés kezdetén.

Kedden az európai tőzsdeindexek szélsőséges ingadozás után 2-3 százalékos nyereséggel fejezték be a kereskedést. A főbb indexek 3-4 százalékos pozitív kezdést követően nap közben hasonló mértékben tértek ki negatív tartományba is.

Az árfolyamok alakulása a koronavírus-járvány várható gazdasági hátrányai, illetve a károk mérséklésére remélt kormányzati beavatkozások között ingadozó befektetői hangulatot tükrözte. A nap közben bekövetkezett árfolyamcsökkenés részben a berlini ZEW gazdaságkutató intézetnek az euróövezeti gazdasági hangulat jelentős mértékű márciusi romlását kimutató jelentésének is tulajdonítható volt. A kimutatás szerint az euróövezetben a gazdasági hangulatindex és az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő mutató együttes romlásának márciusi mértékéhez hasonló nagyságrendű visszaesésre legutóbb 2008 őszén, a gazdasági-pénzügyi válság idején volt példa.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 2,61 százalék, a Stoxx Europe 600 index 2,26 százalék nyereséggel fejezte be a keddi kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 3,27 százalékkal végzett magasabban.



Londonban 2,79 százalék nyereséget ért el az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 2,25 százalékkal végzett magasabban, a CAC-40 Párizsban pedig 2,84 százalékkal erősödött. A madridi tőzsde 6,46 százalékos indexnyereséget könyvelt el kedden, a milánói tőzsdén pedig 2,23 százalékkal zárt magasabban a tőzsdeindex.A nap vesztesének kedden is az utazási és vendéglátási ágazat papírjai bizonyultak, az ágazati mutató hat százalékos gyengülésével.Az olaj világpiaci ára a keddi csökkenés után ismét lejjebb ereszkedett szerdán. A Brent kedden négy százalékkal, a WTI pedig hat százalékkal csúszott lejjebb négy éve nem látott alacsony szintre. Az árcsökkenést az egyre romló keresleti kilátások, valamint az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelők között a kínálat további mérsékléséről meghiúsult egyeztetések idézték elő. Szaúd-Arábia és Oroszország emellett még vetélkedésbe is bocsátkozott egymással piaci részesedésük megőrzése érdekében.Szerdán az európai kereskedés kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 1,01 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 28,44 dolláron, a WTI ára pedig 1,98 százalékkal 26,79 dollárra csökkent.Az eurót 0,42 százalékkal jegyzik erősebben 1.1042 dolláron, az arany spot ára 0,60 százalékkal unciánként 1519,19 dollárra csökkent.(MTI)