Tőzsdenyitás előtt – Gyenge kezdés várható Európában

Indexcsökkenésre lehet számítani hétfőn az európai értékpapírpiacokon a kereskedés kezdetén.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb tőzsdéken, Frankfurtban és Párizsban akár több mint egy százalékkal is eshet az árfolyamindex a nyitást követően. Londonban viszont, ahol a többi európai tőzsdével ellentétben pénteken is volt kereskedés, a hétfői nyitás úgy fél százalékos indexcsökkenéssel történhet. Az európai tőzsdék a pénteki ünnep miatt csütörtökön fejezték be a hetet és a hónapot.

A pénteki tőzsdenapot nagy veszteséggel zárták le az amerikai piacok az amerikai-kínai politikai feszültség eszkalálódása miatt. Hétfőn pedig ugyanezen okból, az erősödő politikai feszültség függvényében indexcsökkenéssel indították el a globális kereskedést az ázsiai piacok.

A befektetői hangulatot emellett számos kedvezőtlen makrogazdasági mutató közzététele is megterhelte Ázsiában. A gazdasági aktivitás egyik szoros figyelemmel követett mérőszáma, a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index Ázsia szerte rekordmélységekbe zuhant áprilisban. Egyebek között Indiában, Indonéziában, Malajziában, Vietnamban, Mianmarban, a Fülöp-szigeteken, Dél-Koreában és Tajvanon.

A tőzsdeindexek is ennek megfelelően nagy, egy-két százalékos eséssel nyitottak Ázsiában. Az európai kereskedés kezdete előtt mintegy két órával Hongkong több mint négy százalékos, Tajpej két és fél százalékos, Szöul két százalékos veszteségben járt. A kínai és a japán piacok hétfőn ünnep miatt zárva tartanak.

Az európai tőzsdék veszteséges tőzsdenappal fejezték be az elmúlt hetet, az április hónapban elért teljesítményük azonban 2015 októbere óta a legjobbnak bizonyult a járványügyi korlátozások enyhítésének a reményében. A páneurópai és euróövezeti gyűjtőindexek négy-öt százalékos nyereséget értek el áprilisban, de a frankfurti DAX például kilenc százalékosat.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,84 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,78 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 2,27 százalékkal csökkent a hét utolsó kereskedési napján. Londonban 2,34 százalékkal csökkent pénteken az FTSE-100 index. Az európai kontinensen csütörtök volt az utolsó kereskedési nap, amit a frankfurti DAX 2,22 százalékos, a párizsi CAC-40 index 2,12 százalékos eséssel fejezett be. Milánóban 2,09 százalék, Madridban pedig 1,89 százalék volt az indexcsökkenés a tőzsdén.

A Brent nyersolaj ára hétfőn az európai kereskedés kezdete előtt két órával 1,13 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 26,14 dolláron. A WTI ára pedig 6,17 százalékkal csökkent 18,56 dollárra. A Brent ára április hónapban 16 százalékkal emelkedett, az év eleje óta viszont 56 százalékkal csökkent. A WTI ára április hónapban 3,4 százalékkal csökkent, az év eleje óta 67 százalékkal emelkedett.

Az eurót 0,46 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0932 dolláron, az euró árfolyama április hónapban 0,42 százalékkal csökkent a dollárral szemben, az év eleje óta pedig 2 százalékot veszített.

Az arany spot ára 0,10 százalékkal áll alacsonyabban hétfőn reggel unciánként 1698,72 dolláron. Az ár az elmúlt hónapban 8,2 százalékkal emelkedett, az év eleje óta pedig 12 százalékkal.(MTI)