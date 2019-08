Tőzsdenyitás előtt – Gyenge kezdés várható Európában

Csekély indexcsökkenésre lehet számítani csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacokon.

A határidős indexjegyzések alapján a főbb európai tőzsdeindexek, a londoni, a frankfurti és a párizsi 0,1 százalék csökkenéssel kezdhetik a kereskedést.

Szerdán a tőzsdék vegyes, többségében veszteséges indexekkel zártak. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,18 és 0,20 százalék csökkenéssel fejezték be a kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,15 százalékkal csökkent.

Londonban 0,35 százalék erősödéssel fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index. Frankfurtban és Párizsban viszont 0,25 és 0,34 százalékkal csökkent a DAX és a CAC-40 index. Madridban 0,21 százalék indexemelkedéssel zárt a tőzsde, Milánóban pedig százalékban nem kifejezhető 0,59 pont csökkenéssel.

A londoni tőzsdeindex szerdai emelkedése a font-sterling gyengülésének volt tulajdonítható, a font-sterling árfolyamát a piac “kemény Brexittel” szemben táplált aggodalmai gyengítették.

Az európai tőzsdékre is átsugárzott az amerikai piacok recessziós aggodalma szerdán. A tőzsdei befektetőket már jó ideje aggasztja ugyanis az amerikai kötvényhozamok kifordult hozamgörbéje. A kétéves és a tízéves lejáratú dollárkötvények hozamkülönbözete mínusz hat bázispontra tágult szerdán, 2007 óta a legszélesebbre. A hozamkülönbözet negatívba fordulását pénzügyi elemzők a gazdasági recesszió előjelének tekintik. Tapasztalati alapon az ilyen jelenség másfél-két évvel szokta megelőzni a recesszió bekövetkezését.



Az olajár a szerdai emelkedés után, amit az amerikai készletek váratlanul nagymértékű múlt heti csökkenéséről közzétett jelentés idézett elő, csütörtökön már kissé lefelé korrigált a recessziós aggodalmak miatt. A Brent 0,57 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 59,59 dolláron az európai kereskedési idő kezdete előtt másfél órával, a WTI ára pedig 0,32 százalékkal 55,60 dollárra csökkent.Az arany ára a recessziós aggodalmak miatt 6 éves csúcs közelében tartózkodik és csak csekély mértékben ingadozik. Az arany spot ára hétfőn 1554,56 dolláron érte el 6 éves csúcsát. Csütörtök reggel a spot ár 1542,38 dolláron állt 0,20 százalék emelkedéssel.Az eurót 0,05 százalékkal jegyzik erősebben 1,1082 dolláron.(MTI)