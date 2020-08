Tőzsdenyitás előtt – Gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenésre lehet számítani csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacok nyitásakor. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján Londonban 0,7, Frankfurtban 0,5, Párizsban 0,4 százalék körüli indexeséssel nyithat a tőzsde, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,4 százalékkal alacsonyabban kezdheti a csütörtöki kereskedést.

Szerdán az erős BMI mutatóknak köszönhetően és az olajárak emelkedését követve nyereséggel zártak az európai piacok. A Markit gazdaságkutató intézet felmérése alapján júliusban növekedésbe fordult az euróövezetben és Nagy-Britanniában is a magánszektor teljesítménye.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,33 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,49 százalékkal zárt magasabban szerdán, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,43 százalékkal emelkedett.

A londoni tőzsdeindex 1,14 százalékos nyereséggel zárt szerdán. A brit gazdaság teljesítménye a BMI-felmérés tanúsága szerint ugyanis az idén júliusban növekedésbe fordult, mégpedig öt éve, 2015 júniusa óta a legnagyobb lendülettel. A kompozit BMI értéke 57,0 pontra szökött fel a júniusi 47,7 pontról. A kompozit BMI összetevői közül a feldolgozóipari BMI 2017 novembere, a szolgáltatóipari pedig öt éve a legnagyobb mértékű növekedést mutatta.

A francia kompozit BMI két és fél éve a legnagyobb teljesítménynövekedést érte el, Németország összetett beszerzésimenedzser-indexe 55,3 pontra, 23 havi csúcsra nőtt a júniusi 47,0 pontról, Olaszországban február óta most júliusban indult növekedésnek első alkalommal a szolgáltatóipar teljesítménye, Spanyolországban pedig már a második hónapja növekedett.



A frankfurti tőzsdeindex így 0,47 százalékkal, a párizsi 0,90 százalékkal, a milánói 0,64 százalékkal, a madridi pedig 0,26 százalékkal zárt magasabban szerdán.Az árfolyamemelkedést a nyersanyagipari, valamint az utazási és üdülési vállalatok papírjai vezették szerdán az európai tőzsdéken. Mindkét ágazati mutató három százalék körüli nyereséget ért el. Az élelmiszeripari és italgyártó ágazatok mutatója viszont nagyjából egy százalékkal csökkent.Az olajár négy napi emelkedést követően csütörtökön már vegyesen alakult, miután szerdán az amerikai nyersolajkészletek nagy csökkenésének hatására öt havi csúcsot is érintett. A globális kereskedési napot a Brent 1,67 százalékos, a WTI pedig 1,18 százalékos nyereséggel fejezte be szerdán, de az európai kereskedési idő végén még három és fél százalék körüli nyereségnél is járt, a március elejinek megfelelő szinten.Csütörtökön az európai kereskedési idő kezdete előtt bő két órával a Brent ára 0,22 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 45,27 dolláron, a WTI ára pedig 0,07 százalékkal 42,16 dollárra csökkent.Az arany spot ára a szerdán unciánként 2055,68 dollárnál elért rekordja közelében tartózkodik. Az arany árának az emelkedése részben befektetési értékőrző szerepének, részben a dollár árfolyamcsökkenésének tulajdonítható. Az év eleje óta az arany spot ára már 35 százalékkal emelkedett.Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával az arany spot ára a csütörtöki globális kereskedelemben 0,28 százalékkal állt magasabban az előző napi zárásnál unciánként 2044,00 dolláron.Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben 1,1879 dolláron. Az év eleje óta az euró 6,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.(MTI)