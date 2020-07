Tőzsdenyitás előtt – Gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Az előző napi nagy nyereségek némi korrekciójára lehet számítani pénteken a főbb európai értékpapírpiacokon annak ellenére is, hogy Ázsiában indexemelkedéssel indult a globális tőzsdenap a kínai gazdasági aktivitás nem várt mértékű júniusi felfutását mutató adatoknak köszönhetően.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb európai tőzsdéken indexcsökkenés várható, Londonban 0,1 százalékos, Frankfurtban 0,4 százalékos, Párizsban 0,4 százalékos gyengüléssel indulhat a pénteki kereskedés, az euróövezeti EuroStoxx50 gyűjtőindex pedig 0,4 százalékkal kezdhet alacsonyabban.

Ázsiában indexemelkedéssel indult a pénteki tőzsdenap. Tokióban 0,2 százalékos, Sanghajban és Hongkongban 1,0 százalékos, Szöulban 0,5 százalékos emelkedést mutatott a tőzsdeindex az európai kereskedési idő kezdete előtt bő két órával.

Kínában több mint egy évtizede a legnagyobb mértékben erősödött a gazdasági aktivitás a szolgáltatóiparban a Caixin beszerzésimenedzser-index tanúsága szerint. A mutató értéke 58,4 pontra szökött fel az előző havi 55,0 pontról, ami a legnagyobb havi javulás 2010 áprilisa óta. Az index összetevői közül még az export mutatója is emelkedett, január óta az első alkalommal. A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat egyesítő júniusi kompozit BMI pedig 2010 novembere óta a teljesítmény legnagyobb javulását tükrözve 55,7 pontra emelkedett az előző havi 54,5 pontról.



Csütörtökön nagy nyereséggel zártak az európai tőzsdék. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,92 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 1,97 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 2,84 százalékkal emelkedett. A pénteki kezdés előtt az indexek heti nyereségben álltak, a páneurópai indexek 2,6 és 2,8 százalék nyereséget halmoztak fel a hét eleje óta, az euróövezeti index pedig 3,6 százalékosat.Londonban 1,34 százalék nyereséggel fejezte be a csütörtöki kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 2,84 százalékkal, a CAC-40 Párizsban 2,49 százalékkal emelkedett, Milánóban 2,88 százalékos, Madridban pedig 3,75 százalékos indexemelkedéssel zárt a tőzsde.Az amerikai tőzsdék is nyereséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést, a Nasdaq Composite index újabb rekordon. A foglalkoztatottak száma jóval a várakozások felett a valaha regisztrált legnagyobb 4,8 milliós növekedést érte el júniusban az Egyesült Államokban. Az olaj ára a csütörtöki 2,0 százalékos emelkedés után csökkent pénteken, a Brent 0,93 százalékkal hordónként 42,74 dollárra, a WTI 0,98 százalékkal 40,25 dollárra. Az olajár 4,0-4,5 százalékkal emelkedett a hét eleje óta.Az eurót 0,05 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1233 dolláron, az arany spot ára 0,09 százalékkal unciánként 1773,76 dollárra csökkent.(MTI)