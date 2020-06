Tőzsdenyitás előtt – Gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenésre lehet számítani hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető indexek, a londoni, frankfurti és párizsi 0,2 százalék csökkenéssel kezdhetik a kereskedést.

Pénteken London kivételével veszteséggel zártak a főbb európai tőzsdék. A páneurópai árfolyammutatók közül az FTSE EuroFirst 300 index 0,40 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,37 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 pedig 0,46 százalékkal gyengült. Az európai gyűjtőindexek múlt heti eredménye közel 2 százalékos veszteség.

A londoni FTSE-100 index 0,27 százalékkal emelkedett pénteken, a frankfurti DAX 0,73 százalékkal végzett alacsonyabban, a párizsi CAC-40 pedig 0,18 százalékkal gyengült. Milánóban 0,57 százalékos, Madridban 1,26 százalékos indexcsökkenéssel zárt a tőzsde.



A pénteki kereskedést az amerikai tőzsdék is nagy veszteséggel fejezték be a koronavírus-járvány második hullámától tartva, hétfőn pedig az ázsiai indexek folytatták a gyengülést, jelentős indexveszteséggel indítva el a globális kereskedési napot.New Yorkban 2,5 százalékos veszteséggel zártak a főbb indexek pénteken. Hétfőn az európai kereskedési idő kezdete előtt bő két órával Tokióban 1,5 százalékos veszteségben járt az árfolyamindex, Sanghaj és Tajpej közel 1 százalékos, Hongkong és Szöul közel 2 százalékos veszteséget mutatott.Az olajár hétfőn már a második napja csökkent a járvány újbóli fellángolásának a veszélye miatt, ami a korlátozások ismételt bevezetésével csökkentené a globális olajkeresletet. A világpiaci olajár ezzel együtt is a hónap nyereséges zárása felé tart az OPEC+ termeléscsökkentési megállapodása, valamint a járványvédelmi korlátozások enyhítésével párhuzamosan emelkedő kereslet miatt.A Brent ára hétfőn 1,83 százalékkal hordónként 40,18 dollárra, a WTI ára 2,05 százalékkal 37,70 dollárra csökkent.Az eurót 0,27 százalékkal jegyzik erősebben 1,1248 dolláron, az arany spot ára 0,17 százalékkal unciánként 1774,43 dollárra emelkedett.(MTI)