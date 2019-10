Folytatódhat az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden, a kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt továbbra is a vevők dominálhatnak a piacon az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-hez eljuttatott kommentárjában kiemelte, hogy az OTP új történelmi csúcsra emelkedett hétfőn, így technikailag elhárult az utolsó fontos ellenállási szint. Jelezte azt is, hogy a Morgan Stanley 14 100 forintról 15 100 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.

A Mol esetében 2800 forintnál húzódik fontos támasz, míg 2900 forintnál ellenállás.

A Richter árfolyamában negatív korrekció indult, 5000 forintnál húzódik az első fontosabb támasz, 5200 forintnál ellenállás.

A Magyar Telekomnál is profitrealizálás kezdődött, 440 forintnál található meghatározó támasz árfolyamában – fejtette ki a szakértő.

Kitért arra is, hogy a Scope Ratings BBB osztályzatról BBB+ osztályzatra javította Magyarország adósminősítését, amelyet az államadósság és a külső sérülékenység csökkenésével, illetve a kedvező befektetési környezettel indokoltak. Ennél jóval fontosabb lehet a Moody’s Investors Service péntek esti felülvizsgálata, ahol szintén reális lehet az osztályzat javítása – közölte.



Az elemző nem vár módosítást a jegybanktól a kedd délutáni kamatdöntő ülésen, a kamatszintek és egyéb monetáris kondíciók változatlanok maradhatnak. Hozzátette, ha a közleményben esetleg utalás lesz egy később esedékes monetáris lazításra, gyengülhet a forint.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 408,25 pontos, 1 százalékos emelkedéssel, 41 234,58 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 10,2 milliárd forint volt. A Mol 14 forinttal, 0,49 százalékkal, 2860 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 320 forinttal, 2,45 százalékkal, 13 370 forintra nőtt, forgalmuk 7,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6,50 forinttal, 1,43 százalékkal, 448 forintra csökkent, forgalma 223,8 millió forint volt. A Richter-papírok 20 forinttal, 0,39 százalékkal, 5135 forintra gyengültek, forgalmuk 1,1 milliárd forintot ért el.(MTI)