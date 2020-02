Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemzők szerint

Folytatódhat az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője kommentárjában közölte, a vezető részvények közül izgalmas az OTP mozgása, a bankpapír árfolyamában 15 000 forintnál található meghatározó ellenállási szint, amelynek áttörése esetén a részvények ára 15 500 forintig emelkedhet. A Mol technikai képe továbbra is negatív, a részvények jegyzése a 2500 forintos szint felé közelít.

Az elemző szerint a Richter piacán intenzív negatív korrekció indult, az árfolyam gyengülése esetén 6800 forintnál húzódik az első fontosabb támasz. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 450-460 forintos tartományban mozoghat.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy az OTP árfolyama pénteken akár a 15 000 forintot is meghaladhatja, ugyanis a befektetők érdeklődnek a bankpapír iránt. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Mol továbbra is gyengélkedik részben a nyomott olaj árak miatt.



Az elemző szerint a Richternél a csütörtökön elkezdődött profitrealizálás folytatódhat, így az árfolyama vélhetően a csütörtökön elért szint körül mozog majd.Móró Tamás közölte, a befektetők pénteken több fontos gazdasági adatra is figyelnek: reggel közli a Központi Statisztikai Hivatal a 2019. negyedik negyedéves GDP előzetes adatát, délután pedig az Amerikai Egyesült Államokból érkeznek a januári kiskereskedelmi forgalomról, illetve az ipari termelésről szóló adatok.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 147,11 pontos, 0,33 százalékos emelkedéssel, 44 629,51 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint volt. A Mol ára nem változott, 2560 forintot ért, 2,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 330 forinttal, 2,25 százalékkal 14 990 forintra erősödtek, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,22 százalékkal 453 forintra nőtt, forgalma 129,6 millió forint volt. A Richter-papírok ára 180 forinttal, 2,56 százalékkal 6860 forintra csökkent, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.(MTI)