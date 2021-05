Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemző szerint

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban folytatódhat az emelkedés, pluszban nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette: a vezető részvények közül továbbra is az OTP Bank technikai képe a legkedvezőbb, az emelkedést segítheti a Morgan Stanley céláremelése is. A következő meghatározó ellenállási szint 15 850 forintnál húzódik.

A Morgan Stanley 17 100 forintról 18 100 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.

A Mol emelkedése megakadt, rövid távon 2250 forintnál található támasz és 2300 forintnál ellenállási szint. A Richter jegyzése továbbra is a 8350 forintos szint alatt mozog, ami fontos trendvonal volt korábban. A szakértő szerint ha kedden sem tud visszakapaszkodni fölé a részvény, hamarosan csökkenés jöhet a gyógyszergyártó árfolyamában. A Magyar Telekomból kiárazódott az osztalék, 400 forintnál található fontosabb támasz a grafikonján.

Az elemző jelezte azt is, hogy kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülésére figyel a piac, az Equilor szakértőinek várakozása szerint a monetáris kondíciók egyelőre nem változnak, de a közlemény szövegébe bekerülhet a kamatemelés lehetősége az infláció emelkedése miatt.



A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe 135,50 pontos, 0,29 százalékos emelkedéssel történelmi zárócsúcson, 46 396,87 ponton fejezte be a múlt hetet pénteken, a részvénypiac forgalma 11,8 milliárd forint volt. A Mol 12 forinttal, 0,52 százalékkal 2274 forintra csökkent, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,77 százalékkal 15 610 forintra erősödött, forgalmuk 9,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6,0 forinttal, 1,47 százalékkal 401 forintra esett, forgalma 105,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,97 százalékkal 8290 forintra nőtt, a részvények forgalma 749,0 millió forintot ért el.(MTI)