Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemző szerint

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhetően folytatódhat az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a BUX-index megcélozhatja a 45 ezer pontos ellenállását.

A vezető részvények közül az OTP jegyzésében 13 800 forintnál található fontos akadály, a Mol árfolyamában 2300 forintnál, a Magyar Telekomnál pedig 415 forintnál.

Az elemző szerint továbbra is a Richter technikai képe a legkedvezőbb, 9065 forintnál található az eddigi rekordszint, amennyiben ezt át tudja törni, akkor további jelentős tér nyílhat felfelé.

Arról is beszámolt, hogy a 4iG hétfőn jelentette be, hogy megvásárolná a román RCS & RDS magyar érdekeltségét, a DIGI csoportot. Az akvizíció egybevág a 4iG céljával, amely stratégiai pozíció kiépítése a távközlési piacon. A DIGI Magyarországon több mint 1,1 millió előfizetőt szolgál ki, és több mint 2,5 millió előfizetéssel rendelkezik.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 416,48 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel, 44 617,73 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 7,4 milliárd forint volt. A Mol 38 forinttal, 1,71 százalékkal 2260 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,15 százalékkal 13 500 forintra nőtt, forgalmuk 2,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,5 forinttal, 0,12 százalékkal 407 forintra csökkent, forgalma 85,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,82 százalékkal 8945 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.(MTI)