Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat az emelkedés a magyar tőzsdén

Folytatódhat a pozitív korrekció csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, hogy a kedvező nemzetközi befektetői hangulat mellett a magyar piacon is emelkedhetnek az árfolyamok. A vezető részvények közül az OTP grafikonján 15 000 forintnál húzódik a következő fontos ellenállási szint. A Mol mozgása továbbra is bizonytalan, a 2600 forintos szintre érdemes figyelni a következő napokban is, amely ismét támaszt jelent, de még nem biztos, hogy sikerül felette maradni.

A Richter jegyzése a pénteki negyedéves jelentés előtt a 6500-6600 forintos szintek között mozog, míg a Magyar Telekom a 450 forintos támaszt teszteli, amelynek szignifikáns letörése esetén folytatódhat a csökkenés – tette hozzá.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 155,21 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, 44 020,03 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 15,1 milliárd forint volt, a vezető részvények közül csak az OTP árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. A Mol ára nem változott, 2618 forintot ért, 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 150 forinttal, 1,03 százalékkal 14 720 forintra erősödtek, forgalmuk 9,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom ára 2 forinttal, 0,44 százalékkal 450 forintra csökkent, forgalma 268,5 millió forint volt. A Richter-papírok 5 forinttal, 0,08 százalékkal 6585 forintra gyengültek, forgalmuk 2,9 milliárd forintot ért el.(MTI)