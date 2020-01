Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat a csökkenés a tőzsdén az elemző szerint

Folytatódhat a csökkenés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a kedd éjszaka végrehajtott iráni támadás miatt szerdán ismét negatív a nemzetközi befektetői hangulat, ami miatt a magyar vezető részvények is gyengülhetnek.

Irán több mint egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki szerda hajnalban az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra – az Ain al-Aszad bázis mellett támadást intéztek az iraki Kurdisztánban lévő erbíli támaszpontra is.

Az elemző szerint az OTP grafikonján 14 370 forintnál található az első igazán fontos támasz, ahol érdemes lehet majd figyelni. A Richter jegyzése elérte a 6200 forintos szintet, letörése esetén 6000 forint közelében adódhat a következő megálló. A Mol árfolyamában 2860 forintnál húzódik fontos támasz, letörésekor 2800 forintig nyílhat tér lefelé. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 435-450 forintos tartományban mozoghat.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 167,96 pontos, 0,38 százalékos csökkenéssel, 44 490,80 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 11,8 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2872 forintra csökkent, 2,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 60 forinttal, 0,41 százalékkal 14 700 forintra erősödtek, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom ára 1 forinttal, 0,23 százalékkal 439 forintra esett, forgalma 88,9 millió forint volt. A Richter-papírok 125 forinttal, 1,97 százalékkal 6225 forintra gyengültek, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.(MTI)