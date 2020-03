TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – FolytatÃ³dhat a csÃ¶kkenÃ©s a rÃ©szvÃ©nypiacon

Folytatódhat a csökkenés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött elemzésében kiemelte, hogy továbbra is az eladók dominálhatnak a részvénypiacon. Nem igazán javul a nemzetközi befektetői hangulat, bár az esés dinamikája némileg csökken, így is a negatív tartományban várható csütörtökön a nyitás.

Hangsúlyozza, hogy a hazai vezető részvények közül az OTP rövid távú árfolyammozgását nem segítették a szerdán bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések, a bankpapír 9 ezer forintos szint alatt zárt, amennyiben a lélektani szint letörése szignifikáns lesz, 8 ezer forint közelében adódhat a következő fontosabb szint.

Az Equilor szenior elemző kitér arra, hogy az olajárfolyam szerdai zuhanása miatt 1500 forint közelébe esett a Mol jegyzése, csütörtökön pozitív korrekció jöhet a nyitást követően, de továbbra is törékeny lehet a hangulat. A Richter grafikonján továbbra is kitart az 5500 forintos támasz, ellenállási szint az 5800-6000 forintos tartományban húzódik. A Magyar Telekom árfolyamában 340 forintnál viszonylag erős támasz található, míg ellenállási szint 370 forintnál.



Magyarország 5,6 milliárd eurós mentőcsomagot kaphat a nemrég elfogadott uniós csomagból, amelyet a koronavírus egészségügyi és negatív gazdasági hatásainak tompítására lehet majd felhasználni, egészségügyi rendszer megerősítésére, a vállalkozások likviditásának támogatására, és a munkaerőpiac működtetésére. A csomag nem pluszpénz, a kohéziós források átcsoportosításából, és a strukturális alapok le nem hívott részéből származik – írja elemzésében Varga Zoltán.A CIB elemzői arra hívják fel a figyelmet, hogy sorra születnek a masszív költségvetési csomagok a károk enyhítésére. Továbbra is igaznak tűnik, hogy addig tartósabb megnyugvás nem várható, ameddig nem látszik a járvány tetőzése.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2061,32 pontos, 6,54 százalékos csökkenéssel, 29 464,28 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 18,4 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest, a Mol és az OTP jelentősen, 11,12 százalékkal, illetve 8,91 százalékkal esett. A Mol árfolyama 188 forinttal, 11,12 százalékkal 1502 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 875 forinttal, 8,91 százalékkal 8940 forintra esett, forgalmuk 11,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,56 százalékkal 352 forintra gyengült, forgalma 305,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,95 százalékkal 5525 forintra csökkent, forgalmuk 2,8 milliárd forintot ért el.(MTI)