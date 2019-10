Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat a csökkenés a magyar tőzsdén

Folytatódhat a csökkenés a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán szerint a magyar tőzsdén a nyitásban kisebb pozitív korrekció elképzelhető, de a technikai kép alapján a nap további részében inkább csökkenés várható.

Az elemző az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, hogy kedd délután az Egyesült Államokból érkezett makroadat eladási hullámot okozott a tőzsdéken, a magyar vezető részvények is gyengültek.

A feldolgozóipar teljesítménye szeptemberben már a második egymást követő hónapban csökkent az Egyesült Államokban. Az Ellátási Lánc Menedzsment Intézet (Institute for Supply Management/ISM) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 47,8 pontra csökkent az augusztusi 49,1 pontról, ami 2009 júniusa, azaz a pénzügyi és gazdasági világválság vége óta a legrosszabb érték. A MarketWatch amerikai gazdasági hírportál által megkérdezett elemzők arra számítottak, hogy az augusztusi csökkenés átmeneti lesz, és az index újra az 50 pontos küszöb fölé, 50,2 pontra emelkedik.

A szakértő szerint az OTP-nél a 12 420 forintos, a Mol árfolyamában a 2850 forintos, míg a Richter piacán a 4800 forintos támaszra érdemes figyelni, amelyek letörése további teret nyitna lefelé. A Magyar Telekommal továbbra is enyhén optimista az elemző, a távközlési vállalat árfolyama elérheti a 442 forintos szintet, amennyiben némileg javul a hangulat a következő napokban.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 488,80 pontos, 1,20 százalékos csökkenéssel, 40 112,38 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 6 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 20 forinttal, 0,69 százalékkal 2870 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 1,64 százalékkal 12 580 forintra esett, forgalmuk 3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,45 százalékkal 438 forintra gyengült, forgalma 86,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 56 forinttal, 1,13 százalékkal 4914 forintra csökkent, forgalmuk 773,4 millió forintot ért el.(MTI)