Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat a csökkenés a hazai részvénypiacon

Csökkenésre számít a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában felidézte, hogy napok óta esik a BUX index. Mint írta, a múlt pénteki kereskedésben fontos technikai támasz alá került a mutató 44 ezer pontnál, és a negatív nemzetközi befektetői hangulat is a további lejtmenetet támogatja. A következő támasz 42 ezer pont környékén húzódik.

A vezető részvények közül az OTP esetében 13 000 forintnál található a következő szint, a Mol grafikonján 2200 forintnál. A Richter technikai képe továbbra is pozitív, ellenállás 8350 forintnál, támasz 8000 forintnál húzódik. A Magyar Telekom tovább oldalazhat a 395-410 forintos sávban – fejtette ki a szakértő.

Jelezte azt is, hogy saját részvényt vett a Richter. A társaság hétfői közleménye szerint a pénteki kereskedésben 8000 részvényt vásároltak, az átlagár 8063 forinton alakult.

Kommentárjában kitért arra, hogy kedden délután tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az elemző ezúttal sem számít változásra a monetáris kondíciókban, a kamatszinteket változatlanul hagyhatják a döntéshozók.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 441,28 pontos, 1,01 százalékos csökkenéssel, 43 188,94 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 14,4 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,71 százalékkal 2222 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 2,57 százalékkal 13 250 forintra esett, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,13 százalékkal 400 forintra erősödött, forgalma 444,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 1,04 százalékkal 8245 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.(MTI)