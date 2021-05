Tőzsdenyitás előtt – Eséssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Eséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte, a nemzetközi befektetői hangulat jelentős romlása miatt a negatív tartományban nyithat a hazai részvénypiac is.

Kifejtette, érdemes figyelni a Richter mozgására, amely továbbra is meghatározó támasz közelében mozog. Amennyiben letörné a 8350 forintos árszintet a következő napokban, jelentős tér nyílhat lefelé.

Hozzátette, az OTP árfolyamát megtartotta a 13 800 forintos támasz, azonban ez most veszélybe kerülhet. A Mol árfolyama kedvezően alakult, támasz 2150 forintnál, míg ellenállás 2270 forintnál található. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 405-420 forintos szintek között mozog.

Az Equilor elemzője kitért arra, hogy a piaczárás után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését a Magyar Telekom. Az elemzői konszenzus alapján a vállalat árbevétele az első negyedévben 2 százalékkal emelkedhetett éves alapon. Az elemzői várakozás szerint a profitmarzs tovább javulhat – írja Varga Zoltán.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 423,22 pontos, 0,96 százalékos emelkedéssel, 44 587,59 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 9,0 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A Mol 46 forinttal, 2,09 százalékkal 2244 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,36 százalékkal 13 925 forintra nőtt, forgalmuk 4,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 9,0 forinttal, 2,20 százalékkal 418 forintra emelkedett, forgalma 344,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,65 százalékkal 8565 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.(MTI)