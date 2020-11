Tőzsdenyitás előtt – Esés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenésre lehet számítani csütörtökön az európai értékpapír kereskedelemben. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb indexek 0,7-0,8 százalékos gyengülése valószínűsíthető a kereskedés kezdetén.

Szerdán nyereséggel zártak az európai tőzsdék. Az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,41 és 0,44 százalékkal emelkedtek, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,39 százalékkal zárt magasabban.



Londonban 0,31 százalék erősödéssel zárt az FTSE-100 index, a frankfurti DAX és a párizsi CAC-40 pedig egyaránt 0,52 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,87 százalékos, Madridban 0,59 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a szerdai kereskedést a tőzsde.Az amerikai tőzsdék veszteséggel fejezték be a szerdai kereskedést, és a csütörtöki tőzsdenapot is többségében gyengüléssel indították el az ázsiai piacok. Az európai piaci nyitás előtt bő két órával Tokió, Hongkong és Tajpej 0,4 százalékos, Szöul 0,2 százalékos veszteségben járt, Sanghaj viszont 0,5 százalékos nyereséget mutatott.Az olajár kéthavi csúcsról korrigált lefelé csütörtök reggel. A Brent 0,41 százalékkal hordónként 44,16 dollárra, a WTI 0,62 százalékkal 41,75 dollárra csökkent.Az eurót 0,03 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1848 dolláron, az arany spot ára 0,62 százalékkal csökkent 1861,11 dollárra.(MTI)