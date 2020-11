Tőzsdenyitás előtt – Erős emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Jelentős, 1 százalékot jócskán meghaladó emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék hétfőn, miután kifutottak az amerikai elnökválasztással kapcsolatos aggodalmak, és a hétvégén közölt adatok szerint Kína exportján szinte meg sem látszik a koronavírus-járvány fellángolása.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 79 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 208 ponttal, a párizsi CAC-40 index 88 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 294 ponttal erősödhet nyitásban.



Ázsiában és a csendes-óceáni térségben erőteljesen emelkedtek az indexek hétfőn, miután minden matematikai modell azt mutatja, hogy Joe Biden megnyerte az amerikai elnökválasztást. Ezzel együtt Donald Trump leköszönő elnök nem ismerte el vereségét, és jogászai több kulcsfontosságú államban eljárást kezdeményeztek. Joe Biden szombat éjjel tartott beszédében kétpárti együttműködést szorgalmazott és a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta, első feladataként pedig a járvány elleni küzdelmet jelölte meg.A szombaton közölt adatok szerint Kína exportja éves összevetésben 11,4 százalékkal nőtt októberben, erősebb ütemben a szeptemberi 9,9 százaléknál és az elemzők által várt 9,0 százaléknál. Az import szerényebben, 4,7 százalékkal bővült októberben, így Kína kereskedelmi többlete 58,4 milliárd dollárra ugrott a szeptemberi 37 milliárd dollárról.A jó híreknek köszönhetően Tokióban 2,12 százalékos, Sydney-ben 1,75 százalékos, Szöulban pedig 1,27 százalékos pluszban zárt hétfőn az irányadó index. Sanghajban 1,60 százalékos, Sencsenben 2,15 százalékos, Hongkongban pedig 1,21 százalékos pluszban álltak a vezető tőzsdeindexek zárás előtt másfél órával.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel fél nyolc körül 1,24 százalékos pluszban, 613,50 ponton állt. A mutató eddigi napi csúcsán, 615,15 ponton 2018 januárja óta nem látott szintet ért el.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) is drágul.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,53 százalékos pluszban, 40,45 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 2,69 százalékos nyereségben, 38,14 dolláron forgott fél nyolc körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,33 százalékkal, 1958,01 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,50 százalékkal 1961,50 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Pénteken még túlnyomórészt kis mínuszokban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,07 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,70 százalékos, Párizsban 0,46 százalék, Milánó 0,25 százalékos, Madrid pedig 0,78 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,20 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,12 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,36 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,24 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,03 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,04 százalékos pluszban zárt pénteken. A határidős indexek 1 százalékot jócskán meghaladó emelkedést valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)