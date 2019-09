Tőzsdenyitás előtt – Enyhén negatívan indulhat a kereskedés az elemző szerint

Kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, hogy a negatív nyitást követően viszont akár még a délelőtt folyamán ismét emelkedés jöhet a magyar tőzsdén.

Az elemző felidézte, hétfőn a negatívnak mondható nemzetközi befektetői hangulatban is emelkedni tudott a BUX-index, amely elsősorban a Mol és a Richter szárnyalásának volt köszönhető.

Közölte, az olajtársaság árfolyama 2,69 százalékkal, míg a gyógyszergyártó részvényei 1,95 százalékkal erősödtek, a technikai képük alapján mindkét részvény árfolyama egy kisebb negatív korrekciót követően tovább emelkedhet. A Magyar Telekom jegyzése lefelé korrigált, de az elemző szerint továbbra is reálisnak tekinthető a 438-440 forintos tartomány elérése a következő napokban. Az OTP is jól szerepelt, hamarosan tesztelheti a 12 800 forintos, fontos ellenállási szintet, amennyiben a későbbiekben ezt sikerülne áttörni, további emelkedés jöhet a bankpapír árfolyamában.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 534,35 pontos, 1,33 százalékos emelkedéssel, 40 819,56 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 10,6 milliárd forint volt. A Mol 78 forinttal, 2,69 százalékkal 2976 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,71 százalékkal 12 760 forintra nőtt, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,23 százalékkal 432 forintra gyengült, forgalma 238,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 94 forinttal, 1,95 százalékkal 4920 forintra emelkedett, forgalmuk 2,1 milliárd forintot ért el.(MTI)