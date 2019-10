Folytatódhat a pénteki emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn, de a Brexit körüli események könnyen elronthatják a befektetői hangulatot az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-hez eljuttatott kommentárjában jelezte, hogy a vezető részvények közül a pénteken oldalazó OTP-nél a 12 830 forintnál húzódó támaszra, illetve a 13 250 forintnál lévő ellenállásra érdemes figyelni. A Mol is minimális mínusszal zárta a pénteki kereskedést, most felfelé a 2897 forintos ellenállásig gyorsan haladhat, míg lefelé a 2800 forintos támaszra érdemes figyelni.

A hetet jól záró Richternek 5200 forintnál van ellenállása, így nehezebb folytatni az emelkedést, profitrealizálás esetén pedig 5000 forintig nincs támasz. A Telekom továbbra is a 450-460 forint közötti sávban maradhat – közölte a szakértő.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 109,16 pontos, 0,27 százalékos emelkedéssel, 40 826,33 ponton zárt pénteken, a részvénypiac forgalma 7,8 milliárd forint volt. A Mol 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2846 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,15 százalékkal 13 050 forintra esett, forgalmuk 3,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,50 forinttal, 1,00 százalékkal 454,50 forintra erősödött, forgalma 352,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 1,38 százalékkal 5155 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)