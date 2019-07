Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok szerdán, Ázsia nyomdokain haladva.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 2 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 12 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 4 ponttal emelkedhet a nyitásban.

A figyelem az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnökének kongresszusi meghallgatására irányul: Jerome Powell szerdán a képviselőház, csütörtökön pedig a szenátus illetékes bizottságában tartja meg a Fed szokásos féléves beszámolóját. Azóta, hogy a múlt héten pénteken közzétett foglalkoztatottsági adatok a vártnál jóval kedvezőbbek voltak, elbizonytalanodtak az agresszív kamatcsökkentésre számító befektetők. Bár a piacokon továbbra is szinte bizonyosnak tekintik, hogy a Fed nyíltpiaci bizottsága július végi ülésén 25 bázispontos kamatvágást hajt végre, lélegzetvisszafojtva várják Powell beszámolóját annak reményében, hogy alátámasztja a várakozásokat.

Javítja a kockázatvállalási hangulatot az is, hogy az amerikai és a kínai kereskedelmi főtárgyalók kedden “konstruktív” hangvételű beszélgetést folytattak telefonon. Larry Kudlow, az amerikai elnök gazdasági főtanácsadója elmondta, szó volt arról is, hogy a két fél újra tárgyalóasztalhoz ül, de “nincsenek csodák”, nem létezik varázspálca, amely egy legyintéssel tető alá hozza a kereskedelmi megállapodást.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin túlnyomórészt emelkedtek az árfolyamok szerdán. Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,06 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 0,30 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,56 százalékos nyereségben állt a záráshoz közeledve.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,23 százalékos mínuszban, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index viszont pedig 0,09 százalékos pluszban állt zárás előtt egy órával. Ugyanekkor Hongkongban minimális, 0,16 százalékos nyereségben állt az irányadó index.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,37 százalékkal 522,12 pontra nőtt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,01 százalékos pluszban, 64,81 dolláron, az augusztusi szállítású WTI pedig 1,40 százalékos nyereségben, 58,64 dolláron forgott szerda reggel fél nyolckor.Kedden veszteségben zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,17 százalékos, DAX-30 index 0,85 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,31 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 0,41 százalékkal, Madridban pedig 0,12 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,51 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,45 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,40 százalékkal nőtt.(MTI)