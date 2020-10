Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedéssel kezdődhet a kereskedés

Enyhe emelkedéssel kezdődhet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén pénteken az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a jó nemzetközi hangulat alapján itthon is emelkedéssel indulhat a kereskedés.

A vezető részvények közül csütörtökön az OTP ismét 10 000 forint alatt zárt, megtörve az eddigi jó tendenciát, továbbra is ez a legfontosabb szint a bank számára. A Molnak sikerült átlépnie az 1650 forintos ellenállást a következő fontos szint 1700 forintnál húzódik. A Richter közelít a 6400-6600 forintos sávtető felső ellenállása felé, ennek áttörésekor megindulhat egy komolyabb emelkedés. A Telekom pedig továbbra is a 360-370 forintos sávban maradhat – fejtette ki.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 136,89 pontos, 0,41 százalékos emelkedéssel, 33 697,94 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A Mol 30 forinttal, 1,83 százalékkal 1670 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 85 forinttal, 0,84 százalékkal 9995 forintra csökkent, forgalmuk 4,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,27 százalékkal 363 forintra gyengült, forgalma 121,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 1,23 százalékkal 6585 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.(MTI)