Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

A mérsékelten pozitív nemzetközi befektetői hangulat hatására minimális pluszban indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a vezető részvények közül továbbra is az OTP mozgása lehet a legizgalmasabb. A bankpapír napok óta próbálkozik a 11 ezer forintos szint áttörésével, amennyiben ez sikerül, akkor jelentős tér nyílhat meg felfelé.

Hozzátette, Mol technikai képe továbbra is negatív, az 1700 forintos támaszt célozhatja meg hamarosan. A Richternél folytatódhat a pozitív korrekció a 6700 forintos szint irányába. A Magyar Telekom letörte a 380 forintos támaszt, ha az árfolyam csökkenése folytatódik, a részvények ára elindulhat akár a 360 forintos szintek felé is.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 51,76 pontos, 0,15 százalékos csökkenéssel, 35 436,39 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint volt. A Mol 9 forinttal, 0,51 százalékkal 1751 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára nem változott 11 000 forintot ért, forgalmuk 3,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 1,05 százalékkal 376 forintra esett, forgalma 99,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama nem változott 6620 forintot ért, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.(MTI)