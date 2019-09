Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a magyar piacon

Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában hozzátette, hogy a nap további részében viszont már az iránykeresés lehet a jellemző.

Közölte, hogy hétfőn jelentősen visszaesett az OTP árfolyama, ezzel a pénteki kitörési kísérlet sikertelenné válhat, hiszen a 12 800 forintos szint alá esett a bankpapír jegyzése. A Mol piacán is az eladók domináltak, így a 3000 forintos szint továbbra is meglehetősen erős ellenállást képez. A Richter viszont sikeresen tört át egy fontos csökkenő trendvonalat, így a technikai képe alapján folytatódhat az emelkedés az árfolyamában a következő napokban, az elemző szerint az 5000 forintos, lélektani szint áttörése kedden komolyabb feladat lehet. A Magyar Telekom árfolyama nem változott érdemben, továbbra is a 430-440 forintos tartományban mozoghat a távközlési vállalat jegyzése.

A piaci szereplők délután a jegybankra figyelnek, ugyanis kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az elemző szerint ezúttal sem változnak a monetáris kondíciók, a közleményben kiemelhetik az Európai Központi Bank újrainduló eszközvásárlási programját, a forintgyengülést azonban várhatóan nem kommentálja a jegybank – ismertette kommentárjában Varga Zoltán.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 316,71 pontos, 0,77 százalékos csökkenéssel, 40 800,21 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint volt. A Mol 28 forinttal, 0,93 százalékkal 2978 forintra gyengült, 993,5 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 1,94 százalékkal 12 650 forintra esett, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 435,50 forintra erősödött, forgalma 201,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 74 forinttal, 1,50 százalékkal 4994 forintra nőtt, forgalmuk 1,4 milliárd forintot ért el.(MTI)