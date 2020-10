Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés

Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Az MTI-nek küldött kommentárjában Varga Zoltán emlékeztetett, hogy pénteken negatív korrekció volt a Budapesti Értéktőzsdén is a romló nemzetközi, befektetői hangulat miatt. Úgy vélte ugyanakkor, hogy hétfőn délelőtt ismét megérkezhetnek a vevők, a vezető részvények enyhe emelkedéssel indíthatják a napot.

Megemlítette, hogy a Mol pénteken 120 ezer darab saját részvényt vásárolt, 1669,40 forintos átlagáron. Az olajipari társaság szeptember 25-én jelentette be, hogy a következő 12 hónapban maximum 40,97 millió részvényt fog vásárolni.

Az OTP árfolyamában 10 000 forint közelében húzódik a következő fontosabb ellenállási szint, ahol megakadhat az emelkedés, miközben 9500 forintnál támasz alakult ki – írta.

A Mol jegyzése lefordult az 1700-1720 forintos ellenállási szintről, a támasz 1650 forintnál van.

A Richter jegyzése a 6400-6800 forintos szintek között mozoghat a következő napokban is, a Magyar Telekom pedig a 355-370 forintos sávban várható.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 207,87 pontos, 0,62 százalékos csökkenéssel, 33 449,84 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol 24 forinttal, 1,42 százalékkal 1666 forintra csökkent, 973,5 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,92 százalékkal 9840 forintra erősödött, forgalmuk 6,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,50 forinttal, 1,23 százalékkal 362,50 forintra esett, forgalma 67,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 2,09 százalékkal 6560 forintra gyengült, a részvények forgalma 982,4 millió forintot ért el.(MTI)