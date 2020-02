Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés

Enyhe emelkedésre számít szerdán a nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán szerint átmenetileg megnyugodtak a befektetők mivel enyhültek a félelmek a kínai koronavírus miatt. Pozitívan hat az is, hogy az Egyesült Államokban a technológiai szektor jelentősen emelkedik, az amerikai részvénypiacok komoly mértékben erősödtek, amely segíti az ázsiai tőzsdéket is.

Az elemző az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, hogy a keddi kereskedésben 1 százalékot meghaladó mértékben emelkedett a magyar részvényindex, a Magyar Telekom kivételével minden vezető részvény árfolyama erősödött.

Az OTP jegyzése átlépte a 14 500 forintos ellenállási szintet, így a következő lehetséges támasz 15 000 forintnál lehet. A Mol visszakapaszkodott a 2600 forintos, középtávon is meghatározó szint fölé, a következő fontosabb ellenállási szint 2700 forintnál húzódik. A Richter árfolyama a 6600 forintos szintet tesztelgeti, szignifikáns áttörése esetén a 6770 forintnál található, januárban elért lokális maximumot veheti célba. A Magyar Telekom esetében nem történt érdemi változás, a 450-465 forintos kereskedési sáv alsó széléhez közelít – tette hozzá.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 474,01 pontos, 1,09 százalékos emelkedéssel, 43 864,82 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 48 forinttal, 1,87 százalékkal 2618 forintra erősödött, 5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 1,18 százalékkal 14 570 forintra nőtt, forgalmuk 9,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott,452 forintot ért, forgalma 211 millió forint volt. A Richter-papírok ára 45 forinttal, 0,69 százalékkal 6590 forintra emelkedett, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.(MTI)