TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – Enyhe emelkedÃ©ssel indulhat a kereskedÃ©s

Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában előrejelzését azzal magyarázta, hogy a külföldi részvénypiacok is felfelé tartanak jelenleg.

Elmondta, hogy a keddi kereskedésben jelentősnek mondható negatív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, kedvező nemzetközi befektetői hangulat mellett.

A vezető részvények közül az OTP-nél a 14 350 forintos történelmi maximum képez meghatározó ellenállást, míg a 14 000 forintos szint támaszt. A Mol mozgása továbbra is rendkívül hektikus, jelenleg 2900 forintnál lehet találni támaszt, és 3000 forintnál ellenállási szintet. A Richter jegyzése visszakerült a 6000 forintos szint alá, fontos támasz 5800 forintnál található, ugyanakkor amennyiben folytatódnak a vállalat saját részvény vásárlásai, az továbbra is támogathatja az árfolyamot. A Magyar Telekom árfolyamát továbbra is 435-445 forintos szintek határozhatják meg – tette hozzá.

Szerda reggel közölte a Richter, hogy licenc partnere a Mochida Pharmaceutical bevezette a japán piacra a Richter bioszimiláris teriparatride készítményét azt követően, hogy szeptemberben a Mochida forgalomba hozatali engedélyt kapott a termékre. A csontritkulás kezelésében alkalmazott készítményt augusztusban már bevezették Európában – jegyezte meg az elemző.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 532,49 pontos, 1,20 százalékos csökkenéssel, 43 781,96 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma kimagasló, 29,3 milliárd forint volt, aminek nagy része közvetlenül zárás előtt bonyolódott, pár másodperc különbséggel valamennyi nagy részvényből jelentős pakett cserélt gazdát. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 80 forinttal, 2,66 százalékkal 2926 forintra esett, 7,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,07 százalékkal 14 300 forintra gyengült, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 442 forintot ért záráskor, forgalma 208,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyam 120 forinttal, 1,99 százalékkal 5900 forintra csökkent, forgalmuk 7 milliárd forintot ért el.(MTI)