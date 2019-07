Enyhe emelkedésre számítanak szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. elemzője elmondta: nem várható fontos makrogazdasági hír, ami befolyásolhatná a magyar piacot. A nemzetközi piacokon kedvező a hangulat az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások újraindulásáról szóló hírek miatt, ezért a magyar tőzsdén is lehet kisebb emelkedés. A befektetők az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki ülése előtt kivárnak, a várakozások szerint az EKB lépéseket tehet az euróövezet gazdaságának élénkítésére, nem elképelhetetlen a kamatcsökkentés sem – jelezte.

Milotai Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint is kis emelkedés várható a tőzsdén. Az MTI-nek küldött kommentárjában a vezető részvények között kiemelte: az OTP árfolyama közelít a 12 700 forintnál elhelyezkedő ellenállás felé, a következő napokban az lesz érdekes, hogy ezt sikerül-e áttörnie. A Richter továbbra is az 5000 forintos támasz közelében van, letörése esetén újabb tér nyílna meg a csökkenés előtt, így izgalmasan alakulhatnak a következő napok. A Magyar Telekomnál a 440 forintnál elhelyezkedő ellenállás leküzdése után jöhet emelkedés – közölte.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 29,21 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 41 367,22 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 7,2 milliárd forint volt. A Mol 20 forinttal, 0,64 százalékkal 3082 forintra gyengült, 1,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 60 forinttal, 0,48 százalékkal 12 680 forintra erősödtek, forgalmuk 2,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,34 százalékkal 437 forintra nőtt, forgalma 224,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,30 százalékkal 5025 forintra emelkedett, forgalmuk 589 millió forintot ért el.(MTI)