Tőzsdenyitás előtt – Enyhe emelkedés várható a nyitásban a magyar tőzsdén

A nemzetközi hangulat alapján enyhe emelkedés várható a nyitásban hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek hétfőn küldött elemzésében azt írta, hogy továbbra is a 35 000 pontos támasz közelében a BUX index, erre a szintre érdemes figyelni a következő napokban is, mivel letörése esetén ezer pontos tér nyílna meg lefelé.

Az elemző szerint a vezető részvények közül az OTP grafikonján 10 700 forint közelében húzódik erőteljes támasz, míg 11 000 forintnál ellenállási szint. A Mol az 1800 forintos támasz alatt zárt, így továbbra is negatív a technikai képe, a következő támasz 1700 forintnál húzódik. A Richter visszakapaszkodott a 6400-6500 forint között húzódó támaszok felé, így a technikai kép alapján folytatódhat a pozitív korrekció a 6700 forintos szint irányába. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 380-400 forintos sávban mozog, de rendre a támaszt teszteli, melynek szignifikáns letörése esetén 10-20 forintos csökkenés előtt nyílhat meg a tér.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 28,20 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 35 200,88 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 6,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,89 százalékkal 1775 forintra csökkent, 2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 40 forinttal, 0,37 százalékkal 10 780 forintra erősödtek, forgalmuk 2,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,30 százalékkal 379,50 forintra esett, forgalma 113,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,23 százalékkal 6580 forintra nőtt, forgalmuk 743,2 millió forintot ért el.(MTI)