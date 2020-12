Tőzsdenyitás előtt – Enyhe elmozdulásokkal nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Enyhe elmozdulásokkal, vegyesen nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék csütörtökön, a befektetők az újabb amerikai gazdaságösztönző intézkedésekről és az új koronavírus elleni védőoltások engedélyezéséről szóló további hírekre várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 9 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 11 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 2 ponttal eshet, míg a milánói FTSE MIB 20 ponttal emelkedhet a nyitásban.



A jelek szerint az európai tőzsdéken folytatódik a New York-i tőzsdéken tapasztalt iránykereső trend, miután az amerikai kongresszusban folytatódnak a tárgyalások egy újabb, de szerényebb mértékű gazdaságösztönző csomagról.Szerdán a világon először a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) engedélyezte az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. A többi európai és amerikai illetékes felügyelet várhatóan hamarosan szintén dönt a Pfizer és a BioNTech vakcinájának engedélyezéséről, csakúgy mint a Moderna által fejlesztett védőoltásról. Ezzel együtt is még hónapokig tart, hogy széles körű átoltottságot érjenek el az egyes országokban, miközben a járvány tombol szerte a világban.Ázsiában és a csendes-óceáni térségben szinte kivétel nélkül emelkedtek az indexek a védőoltásokat övező optimizmus hatására, illetve a kedvező kínai gazdasági adatokra. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,61 százalékos pluszban, 634,96 ponton állt.Tokióban 0,03 százalékos pluszban, 26 809,37 ponton több mint 29 éves csúcson zárt a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója, Sydney-ben 0,38 százalékkal, Szöulban pedig 0,63 százalékkal emelkedett az irányadó index. Sanghajban viszont 0,21 százalékos mínuszban, míg Sencsenben 0,14 százalékos pluszban zárt a vezető tőzsdeindex, míg Hongkongban pedig 0,86 százalékos nyereségben állt Hang Seng a záráshoz közeledve.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,04 százalékos mínuszban, 48,23 dolláron, míg a februári szállítású WTI 0,15 százalékos veszteségben, 45,21 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,21 százalékkal, 1834,90 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,34 százalékkal 1836,60 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 1,23 százalékos, Párizs 0,03 százalékos, Madrid pedig 0,98 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,52 százalékos, Milánó pedig 0,58 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,05 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,02 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,11 százalékkal esett szerdán.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,20 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,18 százalékos pluszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,05 százalékos mínuszban zárt szerdán. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a csütörtöki nyitásra.(MTI)