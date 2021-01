Tőzsdenyitás előtt – Enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

A hétfői emelkedés után kedden negatív korrekció várható nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mert az amerikai részvénypiacokon jelentősen romlott a hangulat.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a hazai vezető részvények közül az OTP-nél 13 700 forint közelében található a következő ellenállási szint, míg 13 500 forintnál rövid távú támasz húzódik.

A Richter árfolyama lefelé korrigált, így a 7400 forintos szint ismét ellenállást jelent, támasz pedig 7200 forintnál látható.

A Mol tovább tudott emelkedni, azonban a 2220-2230 forintos tartomány továbbra is fontos ellenállást képez.

A Magyar Telekom technikai képe továbbra is pozitív, kisebb negatív korrekciót követően folytatódhat az emelkedés a 388 forintos szint irányába.

A szakértő jelezte azt is, hogy tovább vette magát Mol, valamint emelkedett a finomítói, illetve a petrolkémiai árrés decemberben. A hétfői kereskedésben 120 ezer saját részvényt vásárolt a társaság, az átlagár ezúttal 2221,8 forinton alakult. Hétfőn délután tették közzé a decemberi finomítói és petrolkémiai árréseket, a hordónkénti finomítói árrés a novemberi 0,8 dollárról 1,3 dollárra emelkedett, a petrolkémiai árrés tonnánként 386,8 euróról 431,8 euróra.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 225,91 pontos, 0,54 százalékos emelkedéssel, 42 333,48 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 8,4 milliárd forint volt. A Mol 28 forinttal, 1,28 százalékkal 2218 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 1,50 százalékkal 13 560 forintra nőtt, forgalmuk 4,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama változatlanul 380 forinton állt, forgalma 296,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 1,21 százalékkal 7350 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.(MTI)