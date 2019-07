Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok szerdán, miközben a befektetők már az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntésére, valamint az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások kimenetelére várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 7 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 23 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig egy-két ponttal emelkedhet a nyitásban.

A Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnésével (Brexit) összefüggő hírek is fontosak lehetnek. Jóllehet enyhén nőtt a rendezetlen kilépés kockázata Boris Johnson miniszterelnökké való választásával, a parlamenti többség továbbra is ellenzi a megállapodás nélküli kilépést, és Johnson bízik abban, hogy végül sikerül megegyezni az unióval.

A várakozások szerint az teljesen bizonyos, hogy a Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága több mint egy évtizede először kamatot csökkent szerdán befejeződő kétnapos ülésén. A kérdés csak a mérték. A CME-csoport FedWatch szolgáltatása szerint a piac 78,1 százalékos valószínűséget ad annak, hogy a Fed 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést hajt végre, míg a 0,50 százalékpontos kamatvágás esélyét 21,9 százalékra becsülik.



Kérdéses az is, hogy az amerikai és a kínai kereskedelmi főtárgyalóknak sikerül-e előrelépniük a Sanghajban folyó egyeztetéseken a két ország közötti megállapodás ügyében. Donald Trump amerikai elnök ráijesztett a piacokra a Twitteren kedden közzétett üzeneteivel, amelyekben élesen bírálta Kínát.Az időhúzás mellett azzal is megvádolta Kínát, hogy nem teljesítette azt az ígéretet, miszerint több mezőgazdasági terméket vásárol az Egyesült Államoktól. Arra figyelmeztette a pekingi vezetést, hogy rosszul teszi, ha a 2020-as amerikai elnökválasztásig akarja halogatni a megállapodást a demokrata párti jelölt győzelmének reményében, mert ha ő nyer, sokkal súlyosabb feltételeket szab majd.Trump fenyegetésére csökkenéssel reagáltak Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéi. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,52 százalékkal 520,03 pontra, hatheti mélypontra csökkent.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,89 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 0,44 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,45 százalékos veszteségben állt a záráshoz közeledve.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,47 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,67 százalékos mínuszban állt zárás előtt egy órával. Ugyanekkor Hongkongban 1,18 százalékos veszteségben állt az irányadó index.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,90 százalékos pluszban, 65,21 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,72 százalékos nyereségben, 58,47 dolláron forgott az ázsiai kereskedésben.Kedden veszteségben zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,52 százalékos, DAX-30 index 2,18 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,61 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 1,99 százalékkal, Madridban pedig 2,48 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,47 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,40 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,72 százalékkal esett.(MTI)