Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok csütörtökön, az amerikai kamatdöntés után a befektetők az angol jegybank döntésére várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 24 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 63 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 28 emelkedhet a nyitásban.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer (Federal Reserve/Fed) nyíltpiaci bizottsága nem változtatott az irányadó kamatsávon, de jelezte, hogy lazíthatja monetáris politikáját, már akár a jövő hónapban kamatcsökkentést hajthat végre az éleződő kereskedelmi feszültségek és a gyenge infláció miatt növekvő aggodalmak következményeként. A döntés kihirdetése után az arany ára ötéves csúcsra emelkedett, a dollár gyengült, a kötvényhozamok csökkentek, például a tízéves amerikai államkötvény hozama 2 százalék alá esett.

A japán jegybank csütörtökön tartott ülésén ugyancsak változatlanul hagyta monetáris politikáját, későbbre tartogatja fogyatkozó munícióját, miközben a globális növekedési kilátások romlása arra sarkallt más nagy központi bankokat, hogy újabb gazdaságösztönző intézkedéseket lebegtessenek meg. Az angol jegybank, a Bank of England csütörtök délután jelenti be döntését, elemzők arra számítanak, hogy egyelőre változatlanul hagyja a kamatokat.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin emelkedtek az árfolyamok csütörtökön. Javította a kockázatvállalási hangulatot az is, hogy közel másfél hónap huzavona után az Egyesült Államok és Kína is jelezte hajlandóságát a tárgyalásokhoz való visszatérésre. A két ország elnöke június végén Japánban tárgyal egymással, de elemzők nem várnak áttörést az átfogó kereskedelmi megállapodás ügyében.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,45 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 0,59 százalékos pluszban zárt, míg a dél-koreai Kospi 0,24 százalékos nyereségben állt a zárás előtti percekben.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 2,72 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 2,14 százalékos pluszban állt zárás előtt bő fél órával. Hongkongban 0,94 százalékos nyereségben állt az irányadó index zárás előtt másfél órával.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,90 százalékkal 523,54 pontra nőtt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A legközelebbi, augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,59 százalékos pluszban, 62,80 dolláron, a WTI pedig 1,61 százalékos nyereségben, 54,84 dolláron forgott csütörtök reggel fél nyolckor.Szerdán vegyesen zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,53 százalékkal, 7403,54 pontra, a frankfurti DAX-index pedig 0,19 százalékkal, 12 308,53 pontra esett, míg a párizsi CAC-40 index 0,16 százalékkal, 5518,45 pontra emelkedett. Milánóban 0,41 százalékkal ment feljebb, Madridban viszont 0,10 százalékkal csökkent az irányadó index. A páneurópai mutatók közül a Stoxx Europe 600 0,01 ponttal csökkent, az FTSE Eurofirst 300 index viszont 0,33 ponttal nőtt, gyakorlatilag stagnáltak, míg az euróövezeti EuroStoxx50 mutató 1,81 ponttal kúszott feljebb.(MTI)