Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék kedden. Úgy tűnik, hogy a befektetők megnyugodtak az amerikai piacokat múlt pénteken felkavaró események után.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 22 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 51 ponttal, a párizsi CAC-40 index 14 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 137 ponttal emelkedhet a nyitásban.

A globális piacokon riadalmat keltett az előző napokban, hogy a múlt héten egy nagy amerikai fedezeti alap (hedge fund) nem tudott eleget tenni a fedezeti követelményeknek, ezért zárni kellett a pozícióit. Bár nem közölték az érintett alap nevét, egyes források szerint az Archegos Capitalról van szó.

A Nomura japán és a Crédit Suisse svájci bank hétfőn bejelentette, hogy jelentős veszteség érte, miután egy amerikai alap fedezethiány miatt kénytelen volt eladni egyes nagy amerikai médiavállalatok és kínai technológiai cégek részvényeit. Az alap tevékenységét finanszírozó bankok között a Nomura és a Crédit Suisse mellett a német Deutsche Bank, a svájci UBS, az amerikai Goldman Sachs és a Morgan Stanley is jelen van.

A Nomura hétfőn több mint 16 százalékos mínuszban zárta a kereskedést, kedden pedig tovább csökkent az árfolyama, bár zárásra fél százalék körüli mínuszra sikerült feltornásznia magát a napközbeni több mint 3,7 százalékos veszteségből.



Ázsiában és a csendes-óceáni térségben túlnyomórészt emelkedtek az irányadó indexek kedden. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,54 százalékos pluszban, 680,85 ponton állt.Tokióban 0,11 százalékos, Szöulban pedig 1,05 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex a záráshoz közeledve, míg kivételként, Sydney-ben 0,90 százalékos mínuszban zárt az irányadó index. Sanghaj 0,31 százalékos, Sencsen pedig 0,72 százalékos pluszban, míg a hongkongi Hang Seng 1,16 százalékos nyereségben közelített a záráshoz.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,48 százalékos mínuszban, 64,61 dolláron, a májusi szállítású WTI pedig 0,44 százalékos veszteségben, 61,29 dolláron forgott nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,44 százalékkal, 1704,53 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,53 százalékkal, 1705,50 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Hétfőn túlnyomórészt emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.A londoni FTSE-100 index és a madridi IBEX egyaránt 0,07 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,47 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,45 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,12 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,16 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,19 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,42 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,30 százalékos pluszban, míg az S&P 500-as mutató 0,09 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,60 százalékos mínuszban zárt hétfőn. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a keddi nyitásra.(MTI)