Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék hétfőn, a befektetők szerte a világon a koronavírus-járvánnyal, valamint a Joe Biden amerikai elnök által megígért 1900 milliárd dollár értékű gazdaságösztönző csomaggal kapcsolatos kedvező hírekre várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 23 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 59 ponttal, a párizsi CAC-40 index 17 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 83 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

A globális részvénypiacok a múlt héten rekordmagasságokban is jártak, mivel a befektetők bíznak abban, hogy a Covid-19 betegség elleni védőoltások hatására csökkenésnek indul a fertőzési arány világszerte, és az amerikai gazdaság erőteljesebb fellendülésre vált. Ezzel együtt a piacok óvakodnak a túlzott reakcióktól, mivel még vannak kérdések, hogy mennyire lesznek hatékonyak a védőoltások a járvány visszaszorításában, illetve az amerikai kongresszusban még folyik a vita az újabb masszív gazdasági intézkedésekről.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek a tőzsdeindexek hétfőn. Erősek azok a remények, hogy mihelyst ellenőrzés alá tudják vonni a járványt, a zárlatok enyhítésével párhuzamosan a régió gazdaságai erőteljesen fellendülnek. Több helyen, köztük Szingapúrban, elkezdődött a koronavírus elleni védőoltás tömeges terjesztése. Ám nem tűntek el teljesen az aggodalmak, mivel Kína és Japán egy részein újra fellángolt a járvány.



Tokióban 0,67 százalékos, Sydney-ben 0,36 százalékos, Szöulban pedig 2,18 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést az irányadó index. Sanghaj 0,17 százalékos, Sencsen pedig 0,96 százalékos emelkedésben, Hongkongban pedig 1,95 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex a záráshoz közeledve. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 1,12 százalékos pluszban, 726,52 ponton, történelmi csúcsának közelében állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,20 százalékos pluszban, 55,36 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 0,36 százalékos nyereségben, 52,46 dolláron forgott nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,12 százalékkal, 1850,36 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,35 százalékkal 1849,70 dollárra esett a New York-i árupiacon.Pénteken csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,30 százalékos, Frankfurt 0,24 százalékos, Párizs 0,56 százalék, Milánó 1,52 százalékos, Madrid pedig 1,06 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,57 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,54 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,44 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,57 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,30 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,09 százalékos pluszban zárt pénteken. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)