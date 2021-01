Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Fél százalék körüli emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 39 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 60 ponttal, a párizsi CAC-40 index 23 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 99 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Szerte a világon eluralkodott az optimizmus, ahogy Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépett és azonnal alá is írt másfél tucatnyi rendeletet, kezdve a járványügyi intézkedésekről, a klímavédelmen át a migrációs ügyekig. A várakozások szerint Biden azonnal nekilát az általa javasolt 1900 milliárd dolláros gazdaságösztönző csomagról szóló törvény kidolgozásához. A kockázatvállalási hangulatot szerdán javította egy sor erős vállalati gyorsjelentés is.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek az indexek, híven tükrözve a megnyugvást azok után, hogy az Egyesült Államok rendezetten zajlott le a hatalom átadása. Emellett erősek azok a várakozások, hogy az amerikai gazdasági stimulusok folyamatos támogatást biztosítanak a globális eszközöknek.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,78 százalékos pluszban, 725,01 ponton állt, de a kereskedés során 727,31 ponton történelmi csúcson is járt.

Tokióban 0,82 százalékos pluszban, 28 756,86 ponton több mint 30 éves csúcson zárt a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója, Sydney-ben 0,79 százalékkal, Szöulban pedig 1,49 százalékkal emelkedett az irányadó index. Sanghajban 0,94 százalékos, Sencsenben pedig 2,07 százalékos pluszban közeledett a záráshoz a vezető tőzsdeindex, Hongkongban viszont 0,44 százalékos mínuszban állt Hang Seng a záráshoz közeledve, míg az FTSE China 50 index 2,84 százalékos pluszt mutatott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a márciusi jegyzésekben. A Brent hordónként 0,11 százalékos mínuszban, 56,02 dolláron, a WTI pedig 0,15 százalékos veszteségben, 53,23 dolláron forgott nyolc óra körül.



Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,18 százalékkal, 1874,26 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,40 százalékkal 1874,05 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,41 százalékos, Frankfurt 0,77 százalékos, Párizs 0,53 százalékos, Madrid 0,06 százalékos, Milánó pedig 0,93 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,72 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,70 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,80 százalékkal emelkedett.New Yorkban történelmi csúcson zártak az irányadó indexek: a Dow Jones ipari átlag 0,83 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,39 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,97 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést szerdán. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a csütörtöki nyitásra.(MTI)