Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán, követve a pozitív globális trendet.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 25 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 27 ponttal, a párizsi CAC-40 index 16 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 94 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Európában továbbra is a koronavírus-járvány áll a befektetők figyelmének központjában. A nagy gazdaságok közül Németország, Olaszország, Hollandia és Nagy-Britannia is szigorú korlátozásokat vezetett be, hogy féken tartsa a betegség terjedését. A piacok figyelme emellett az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokra és nagy jegybankok döntéseire irányul. A héten tartja ez évi utolsó ülését az amerikai, a brit a svájci és a japán jegybank is, közülük az amerikai Federal Reserve szerdán közép-európai idő szerint este nyolc órakor ismerteti döntéseit és legfrissebb gazdasági előrejelzését

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek az indexek, a dollár pedig gyengült a koronavírus elleni hatásos védőoltásokhoz fűzött reményeknek köszönhetően. Jót tett a kockázatvállalási kedvnek az is, hogy nőtt az esélye egy újabb amerikai gazdaságösztönző csomag idei elfogadásának.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) két veszteséges nap után emelkedésre váltott, és közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,76 százalékos pluszban, 645,20 ponton állt.

Tokióban 0,26 százalékos, Sydney-ben 0,72 százalékos, Szöulban pedig 0,54 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Sanghaj 0,02 százalékos, Sencsen pedig 0,11 százalékos, míg a hongkongi Hang Seng 0,90 százalékos pluszban közelített a záráshoz.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a piaci túlkínálat közepette.A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,30 százalékos mínuszban, 50,61 dolláron, míg a januári szállítású WTI 0,25 százalékos veszteségben, 47,50 dolláron forgott nyolc óra körül.Európában a szigorúbb zárlatok bevezetése miatt esik a kereslet az üzemanyagok iránt, ráadásul a várakozásokkal ellentétben nem csökkentek, hanem nőttek az amerikai nyersolajtartalékok a múlt héten.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,19 százalékkal, 1857,01 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,30 százalékkal, 1861,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden London kivételével emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,28 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 1,06 százalékos, Párizs 0,05 százalékos, Milánó 0,81 százalékos, Madrid pedig 0,14 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,25 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,27 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,50 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,13 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,29 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,25 százalékos pluszban zárt kedden. A határidős indexek stagnálást valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)