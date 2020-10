Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, követve New Yorkot, ahol előző nap elrugaszkodtak napi mélypontjaikról és felfelé kapaszkodtak a mutatók.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 35 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 52 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 42 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Csütörtökön erős, 2 százalékot meghaladó mínuszokban zárt a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek többsége. A befektetői hangulatot elsősorban a járványvédelmi szigorítások, valamint a Brexit-tárgyalásokat övező bizonytalanságok terhelték meg. A csökkenést az autóipari és olajipari részvények vezették, mindkét ágazati mutató több mint három százalékkal gyengült.

Londonban 1,73 százalékkal, Frankfurtban 2,49 százalékkal, Párizsban pedig 2,11 százalékkal, Milánóban 2,77 százalékkal, Madridban 1,44 százalékkal esett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,08 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 2,10 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 2,46 százalékkal csökkent.

New Yorkban viszont csak enyhe veszteségekkel fejeződött be a nap: a Dow Jones ipari átlag 0,07 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,15 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,47 százalékos mínuszban zárt.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés pénteken. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,03 százalékos pluszban, 579,45 ponton állt.



Tokió 0,36 százalékos, Sydney pedig 0,54 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, míg Szöulban záráshoz közeledve 0,68 százalékos veszteségben állt az irányadó index. Sanghajban 0,13 százalékos pluszban, Sencsenben 0,09 százalékos mínuszban, míg Hongkongban 0,92 százalékos emelkedésben álltak az irányadó indexek zárás előtt egy órával.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,86 százalékos mínuszban, 42,79 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 0,83 százalékos veszteségben, 40,62 dolláron forgott nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,16 százalékkal, 1904,76 dollárra esett, míg a decemberi szállítású aranyé 0,04 százalékkal 1909,70 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.(MTI)