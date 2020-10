Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Egy százalék körüli emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék hétfőn, a globális piacokat megnyugtatták azok a beszámolók, hogy javul az új koronavírussal megfertőződött amerikai elnök egészségi állapota, így már akár hétfőn visszatérhet a Fehér Házba.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 52 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 101 ponttal, a párizsi CAC-40 index 40 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 172 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Az orvosok vasárnap közölték, hogy Donald Trump elnök egyre jobban van, és hétfőn kiengedhetik a kórházból. A 74 éves Trumpot remdesivirrel kezelik, emellett szteroid hatóanyagú dexametazont is kap, miután kétszer is leesett véroxigénszintje péntek reggel óta. Trump vasárnap este kiautózott a kórházból pár percre, hogy integetve üdvözölje az épület előtt összegyűlt híveit.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek az indexek hétfőn. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel fél nyolc körül 1,21 százalékos pluszban, 563,91 ponton állt. A záráshoz közeledve Tokióban 1,14 százalékos, Szöulban pedig 1,44 százalékos pluszban állt az irányadó index, Sydney pedig 2,59 százalékos emelkedéssel zárt. A sanghaji és a sencseni tőzsdén ünnep miatt továbbra sincs kereskedés.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is felpattant. A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,29 százalékos pluszban, 40,17 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 2,89 százalékos nyereségben, 38,12 dolláron forgott háromnegyed nyolckor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,30 százalékkal, 1892,90 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,45 százalékkal 1899,00 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.



Pénteken jórészt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, a kereskedés végére enyhült az eladási nyomás, miután a Trump elnök megbetegedéséről szóló hír hatását nagyban ellensúlyozta az újabb amerikai gazdaságösztönző csomag elfogadásába vetett remény erősödése. Londonban 0,39 százalékkal, Párizsban 0,02 százalékkal, Milánóban 0,01 százalékkal, Madridban pedig 0,35 százalékkal emelkedett az irányadó mutató, míg Frankfurtban 0,33 százalékkal csökkent.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,25 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,22 százalékkal nőtt, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,10 százalékkal esett pénteken.(MTI)New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,48 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,96 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,22 százalékos mínuszban zárt pénteken. A határidős indexek azonban 0,8 százalék körüli emelkedést valószínűsítenek hétfőre.