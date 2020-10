Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok csütörtökön, az ázsiai és a New York-i tőzsdék nyomdokain haladva.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 32 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 39 ponttal, a párizsi CAC-40 index 16 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 88 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

A részvénypiacokat támogatja, hogy feléledtek az újabb amerikai gazdaságösztönző intézkedések elfogadásába vetett remények, miután Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke és Steven Mnuchin pénzügyminiszter szerdán egybehangzóan arról beszélt, áttörés következhet be a kétpárti tárgyalásokon. Az árfolyamok emelkedését azonban féken tartja az amerikai elnökválasztás körüli bizonytalanságok növekedése, valamint a tokiói tőzsdét megbénító technikai problémák.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek az indexek csütörtökön, bár a forgalom alacsony volt, mivel a sanghaji, a sencseni, a hongkongi és a dél-koreai tőzsde is zárva tart. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel fél nyolc körül 0,50 százalékos pluszban, 559,97 ponton állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára egymással ellentétesen mozog. A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,02 százalékos pluszban, 42,31 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 0,15 százalékos mínuszban, 40,16 dolláron forgott fél nyolckor.



Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,43 százalékkal, 1893,52 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,15 százalékkal 1898,50 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán túlnyomórészt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. Londonban 0,53 százalékkal, Frankfurtban 0,51 százalékkal, Párizsban 0,59 százalékkal, Milánóban pedig 0,24 százalékkal esett, míg Madridban minimális mértékben, 0,04 százalékkal emelkedett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,11 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,27 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,64 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,20 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,83 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,74 százalékos pluszban zárt szerdán.(MTI)