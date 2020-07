Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek csütörtökön, a hangulatot szerte a világban javítja, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a rendkívüli laza monetáris politika fenntartását ígérte kamatdöntő üléséről kiadott közleményében.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 13 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 16 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 3 ponttal kapaszkodhat feljebb a nyitásban.

A Fed nyíltpiaci bizottsága nem változtatott az irányadó dollárkamatsávon és kötvényvásárlási programján sem. Megismételte, hogy teljes eszköztárát beveti az amerikai gazdaság támogatására, és mindaddig a zéró közeli szinten tartja az irányadó kamatot, amíg szükség van rá, hogy a gazdaság talpra álljon az új koronavírus által okozott járvány után. A gazdasági helyzet alakulása nagy mértékben függ majd az új koronavírussal kapcsolatos fejleményektől – figyelmeztetett a testület.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben óvatos kereskedésben jórészt felfelé mozogtak a tőzsdeindexek csütörtökön. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,48 százalékos pluszban, 556,12 ponton állt.



Tokióban 0,28 százalékos mínuszban, Sydneyben viszont 0,65 százalékos pluszban zárt a tőzsde. Szöulban 0,26 százalékos pluszban állt az irányadó mutató záráshoz közeledve. Sanghajban 0,07 százalékos pluszt, Sencsenben viszont 0,38 százalékos mínuszt mutatott a vezető index zárás előtt egy órával. Hongkongban 0,63 százalékos, Mumbaiban pedig 0,77 százalékos pluszt mutatott a tőzsdeindex nyolc óra körül.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára enyhén csökkent az ázsiai kereskedésben.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,02 százalékos mínuszban, 44,08 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,10 százalékos veszteségben, 41,23 dolláron forgott közép-európai idő szerint csütörtök reggel nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,59 százalékkal, 1958,58 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,08 százalékkal 1951,85 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Szerdán túlnyomórészt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.A londoni FTSE-100 mutató 0,04 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,61 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,10 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,11 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,55 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,11 százalékos, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,01 százalékos, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,10 százalékos mínuszban zárt.New Yorkban viszont a Dow Jones ipari átlag 0,61 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,24 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,35 százalékos pluszban fejezte be a napot.(MTI)