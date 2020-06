Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Fél százalék körüli emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek szerdán.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 18 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 63 ponttal, a párizsi CAC-40 index 30 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 154 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

A globális piacok az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nyíltpiaci bizottságára figyelnek. A testület szerdán fejezi be kétnapos ülését, és a befektetők azt remélik, hogy világosabb képet tudnak majd alkotni a gazdasági helyzetről a Fed közleményének, illetve a döntéshozók friss előrejelzése alapján.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben felfelé mozogtak a tőzsdeindexek szerdán, és emelkedő nyitást jeleznek a határidős New York-i indexek is.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) már a tizedik egymást követő kereskedési napon araszolt feljebb, és közép-európai idő szerint szerda reggel nyolc óra körül 0,55 százalékos pluszban, 521,25 ponton állt.



Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,06 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 0,36 százalékos pluszban zárt, míg a dél-koreai Kospi 0,23 százalékos nyereségben közeledett a záráshoz.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,53 százalékos mínuszban, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index viszont 0,30 százalékos pluszban állt zárás előtt egy szűk órával. Ugyanekkor Hongkongban 0,12 százalékos, Mumbaiban 0,32 százalékos, Szingapúrban pedig 0,09 százalékos nyereségben állt a vezető tőzsdeindex.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az augusztusi szállítású Brent hordónként 1,36 százalékos mínuszban, 40,62 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 1,80 százalékos veszteségben, 38,24 dolláron forgott közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,21 százalékkal, 1717,90 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,24 százalékkal 1726,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Kedden Londonban 2,11 százalékos, Frankfurtban 1,57 százalékos, Párizsban pedig 1,55 százalékos mínuszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,22 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 1,11 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,35 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,09 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,78 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,29 százalékos pluszban fejezte be a napot.(MTI)