Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek csütörtökön, a hónap adatokban gazdag utolsó napján.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 79 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 171 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 67 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Egy sor nagyvállalati gyorsjelentés mellett az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsának döntéseire figyelnek a piacok. Mivel az euróövezeti jegybank az utóbbi hetekben több lépést is tett, az UBS svájci bankház nem számít újabb érdemi intézkedésekre. A Barclays brit bankcsoport elemzői viszont további gazdaságélénkítő intézkedéseket várnak, például a járványügyi kötvényvásárlás (PEPP-program) 750 milliárd eurós keretösszegének emelését 50 milliárd euróval. A Nomura globális pénzügyi szolgáltató csoport elemzői nem zárják ki, hogy kamatot csökkent az EKB.

Carsten Brzeski, az ING holland bank közgazdásza arra számít, hogy az EKB erős megfogalmazást használva megerősíti, kész növelni és kiterjeszteni a koronavírus-járvány miatti rendkívüli eszközvásárlási programot. Brzeski szerint az EKB ezzel a verbális intervencióval “boldoggá tenné a piacokat júniusig”.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik már a második egymást követő napon azokra a jelekre, hogy az amerikai nyersolajtartalék nem nő olyan gyorsan, mint azt elemzők várták. Ráadásul kezd emelkedni az üzemanyag iránti kereslet, amely a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozások miatt összeomlott.Csütörtök reggel fél nyolc körül a júliusi szállítású Brent hordónként 8,13 százalékos nyereségben, 26,20 dolláron, a júniusi szállítású WTI pedig 14,41 százalékos pluszban, 17,23 dolláron forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,02 százalékkal, 1711,51 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,81 százalékkal 1727,20 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Ázsiában és a csendes-óceáni térségben jelentősen emelkedtek a tőzsdeindexek csütörtökön. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 1,43 százalékkal, 480,32 pontra – hétheti csúcsra – emelkedett.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,56 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 2,65 százalékos pluszban közeledett a záráshoz. A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 1,25 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 1,94 százalékos pluszban állt zárás előtt másfél órával. Mumbaiban 3,10 százalékos, Kuala Lumpurban pedig 1,44 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex.Szerdán Londonban 2,63 százalékos, Frankfurtban 2,89 százalékos, Párizsban pedig 2,22 százalékos pluszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,75 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 1,64 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 2,18 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 2,21 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,66 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 3,57 százalékos nyereségben fejezte be a napot.(MTI)