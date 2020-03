Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok szerdán, a befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a koronavírus-járvány, az olajárak alakulása és a geopolitikai események állnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 27 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 89 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 52 ponttal emelkedhet a nyitásban. Milánóban viszont 155 ponttal, 4689 pontra süllyedhet az irányadó index.

Kedden erős kilengések jellemezték a kereskedést Európában és New Yorkban is, de míg Európában zárásra elromlott a hangulat és mérsékelt veszteségekben zártak a legfőbb tőzsdeindexek, New Yorkban közel 5 százalékos pluszban fejezték be a kereskedést. Az emelkedést azok a remények hajtották, hogy az amerikai kormányzat fiskális lépésekkel próbálja élénkíteni a járvány terjedése miatt lassuló gazdaságot. A CNBC amerikai hírtelevízió fehér házi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök egyebek között nulla százalékra csökkentené a munkabéreket terhelő személyi jövedelemadó kulcsát az idei év hátralévő részére.



Az amerikai határidős indexek azonban kedd éjjel meredek csökkenésre váltottak, jelezve, hogy szerdán újabb volatilis nap következhet a Wall Streeten. A befektetők körében felerősödtek a kételyek, kevésbé bíznak a Washington által megígért gazdaságélénkítő intézkedésekben. Emiatt is Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin újra erős veszteségekben zártak az indexek szerdán.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 1,05 százalékkal 488,67 pontra süllyedt.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 2,27 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 3,60 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 2,78 százalékos mínuszban zárt.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,90 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 1,34 százalékos mínuszban állt zárás előtt pár perccel. Hongkongban ugyanekkor 1,02 százalékos veszteséget mutatott az irányadó index, a Hang Seng.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) jegyzései emelkednek.Közép-európai idő szerint szerda reggel nyolc óra körül a májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,18 százalékos pluszban, 37,66 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 0,55 százalékos nyereségben, 34,55 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,20 százalékkal, 1663,60 dollárra emelkedett.Kedden Londonban 0,09 százalékos, Frankfurtban 1,41 százalékos, Párizsban pedig 1,51 százalékos mínuszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,75 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 1,01 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,66 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 4,89 százalékos, az S&P 500-as mutató 4,94 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 4,95 százalékos mínuszban fejezte be a napot.(MTI)