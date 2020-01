Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken, a New York-i tőzsde nyomdokain haladva.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 52 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 114 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 50 ponttal emelkedhet a nyitásban.

New Yorkban csütörtökön ledolgozták az erős mínuszokat az irányadó tőzsdeindexek, így végül a Dow Jones ipari átlag 0,09 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,11 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,20 százalékos pluszban fejezte be a napot.

A befektetőket megnyugtatta némiképp, hogy az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön nem hirdetett nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet a Kínában megjelent és több országra átterjedő koronavírus miatt. “Kínában szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű egészségügyi válsághelyzetet” – közölte a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a szervezet sürgősségi bizottságának ülése után.

A kínai Vuhan városban kitört, koronavírus okozta tüdőgyulladással járó járványban eddig több mint 800 ember betegedett meg, a betegségnek 25 halálos áldozata van.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin alig mozdultak meg az irányadó indexek. A sanghaji, a sencseni, a szöuli és a tajpeji tőzsde is zárva tart a holdújévi ünnepek megkezdődésének alkalmából.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,14 százalékkal 560,86 pontra emelkedett. Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,13 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 0,04 százalékos pluszban zárt. Hongkongban 0,15 százalékos pluszt mutatott az irányadó index zárás előtt másfél órával.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul az amerikai nyersolajtartalékok csökkenésének hírére, de az egy héttel ezelőttihez képest így is 4, illetve 5 százalékos mínuszban áll a hordónkénti ár.Közép-európai idő szerint péntek reggel fél nyolckor a legközelebbi, márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,42 százalékos pluszban, 62,30 dolláron, a WTI pedig 0,43 százalékos nyereségben, 55,83 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,31 százalékkal, 1560,60 dollárra süllyedt.Európában csütörtökön csökkenéssel zártak a legfontosabb tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 0,85 százalékos, a DAX-30 index 0,94 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,65 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban stagnált, míg Madridban 0,58 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,71 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,62 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,87 százalékkal csökkent.(MTI)