Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok kedden, a New York-i és az ázsiai tőzsdék nyomdokain haladva.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 52 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 77 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 34 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Az előző napok feszültsége enyhült, a befektetők átértékelték az Egyesült Államok és az Irán közötti totális konfliktus esélyeit. Jóllehet a háború kockázata emelkedett, valószínűleg csak kisebb összetűzések lesznek, alacsonynak tűnik egy “forró” konfliktus esélye, mivel Irán feltehetően nem fog oly módon reagálni, hogy amiatt az Egyesült Államokkal való viszály jelentősen kiszélesedjen – vélte Tom Porcelli, az RBC Capital Markets, kanadai székhelyű globális befektetési bank közgazdásza.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken, miután csillapodott az olajkereskedők riadalma is. A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,84 százalékos mínuszban, 68,33 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 0,77 százalékos nyereségben, 62,78 dolláron forgott kedd reggel közép-európai idő szerint nyolc óra körül.



Az olajbrókerek jó része nem tartja valószínűnek, hogy Irán az olajexportját vagy az olajszállításokat veszélyeztető csapást mérjen az Egyesült Államokra. Gazdasági nehézségei valószínűleg elrettentik Iránt az olajlétesítmények elleni támadásoktól, amelyek valószínűleg azt eredményeznék, hogy befagyasztanák a teljes iráni olajexportot, és az iráni gazdaság még súlyosabb válságba süllyedne.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,12 százalékkal, 1566,95 dollárra süllyedt.A feszültség enyhülésének következtében Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin jelentősen emelkedtek az árfolyamok kedden. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,71 százalékkal 555,44 pontra nőtt.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 1,60 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 minimális 1,35 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,95 százalékos pluszban zárt.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,65 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,93 százalékos nyereségben állt zárás előtt néhány perccel. Ugyanekkor Hongkongban 0,54 százalékos pluszban állt az irányadó index.A New York-i tőzsdeindexek mérsékelten veszteséges nyitás után már emelkedéssel zártak hétfőn: a Dow Jones ipari átlag 0,24 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,35 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,56 százalékos pluszban fejezte be a napot.Európában hétfőn kivétel nélkül csökkenéssel zártak a legfontosabb tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 0,62 százalékos, a DAX-30 index 0,70 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,51 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 0,51 százalékkal, Madridban pedig 0,47 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,40 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,35 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,55 százalékkal csökkent.(MTI)