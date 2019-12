Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Stagnáláshoz közeli enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok csütörtökön, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton, ám a brit parlamenti választások és az újabb amerikai vámemelés közelgő határideje miatt óvatosság lesz jellemző a kereskedésre.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 13 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 2 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 3 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Az angol font árfolyama az euróval szemben közel kétéves, a dollárhoz képest pedig nyolc hónapos csúcs közelébe erősödött a választások napjának reggelén. A közvélemény-kutatások azt jelzik, hogy a konzervatívok megnyerik a parlamenti választást, de előnyük csökkent, és ennek következményeként a brit uniós tagság megszűnésének folyamata a vártnál kevésbé lehet majd gördülékeny.

Szerdán a Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága az egyhangúlag elfogadott kamatdöntés után jelezte, hogy jövőre várhatóan nem nyúlnak hozzá az alapkamathoz. A szeptemberihez képest nem változtatott a bizottság gazdasági növekedési előrejelzésén sem, így továbbra is arra számít, hogy a hazai össztermék (GDP) idén 2,2 százalékkal, jövőre 2,0 százalékkal, hosszú távon pedig 1,9 százalékkal bővülhet. Az inflációs prognózisban csak az idei maginflációs értéken változtattak, 1,8 százalékról 1,6 százalékra vitték le.



A Fed döntéseinek hatására emelkedtek a New York-i tőzsdeindexek, Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin pedig túlnyomórészt ugyancsak felfelé tartottak az indexek csütörtökön. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,96 százalékkal 534,14 pontra, egyhavi csúcsra nőtt.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,14 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 1,51 százalékos pluszban zárt. Az ausztráliai S&P/ASX 200 viszont 0,65 százalékkal csökkent, a mutatót a pénzmosási botrányba keveredett bankszektor rántotta le a mélybe. Mumbaiban 0,30 százalékos, Kuala Lumpurban 0,44 százalékos, Szingapúrban pedig 0,42 százalékos pluszban állt az irányadó tőzsdemutató közép-európai idő szerint nyolc óra körül.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,28 százalékos mínuszban, míg a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index 0,03 százalékos pluszban állt zárás előtt pár perccel. Ugyanekkor Hongkongban 1,41 százalékos pluszban állt az irányadó index.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik. Közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor a februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,44 százalékos pluszban, 64,00 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,20 százalékos nyereségben, 58,88 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,19 százalékkal, 1477,75 dollárra nőtt.Szerdán emelkedéssel zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,03 százalékos, a DAX-30 index 0,58 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,22 százalékos pluszban zárt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,22 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,23 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,43 százalékkal nőtt.(MTI)