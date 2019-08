Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok csütörtökön. A kínai jüan árfolyama stabilizálódni látszik, és nincsenek újabb sokkoló fejlemények az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban, de a kereskedelmi feszültségek továbbra is izzanak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 53 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 85 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 51 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Csütörtökön a kínai belső piacon 0,2 százalékkal erősödött a jüan a dollárhoz képest, miután a jegybank a vártnál erősebb szinten, de a globális pénzügyi válság óta először a lélektani hetes küszöb fölött, 7,0039 jüan/dollárban határozta meg a középárfolyamot, 43 pippel gyengébben az előző napi 6,9996 jüan/dollárnál.

Némi megnyugvást hozott a piacokra az is, hogy júliusban a vártnál jobban alakult a kínai külkereskedelem. Az export dollárban számított értéke éves összehasonlításban 3,3 százalékkal nőtt, míg az importé 5,6 százalékkal csökkent. Elemzők az export 2,0 százalékos csökkenésére számítottak az előző havi 1,2 százalékos visszaesés után, az import esetében pedig 8,3 százalékos esést vártak a júniusi 7,3 százalék csökkenés után.

Az Egyesült Államokba irányuló kínai export értéke 6,5 százalékkal, az import pedig 19 százalékkal esett vissza, a mérleg 28 milliárd dolláros többlettel zárt Kína javára. A többlet értéke nem sokat változott az előző hónaphoz képest, ez a szint azt jelenti, hogy a Fehér Ház fokozhatja a nyomást Kínára, hogy nagyobb engedményekre késztesse a kereskedelmi tárgyalásokon.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin emelkedtek az árfolyamok csütörtökön.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,40 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 0,53 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 1,19 százalékos nyereségben állt a záráshoz közeledve.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,93 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 1,05 százalékos pluszban állt zárás előtt egy órával. Ugyanekkor Hongkongban 0,56 százalékos nyereségben állt az irányadó index.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,85 százalékkal 490,16 pontra nőtt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára felpattant az előző napi héthavi mélypontokról. Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,92 százalékos pluszban, 57,87 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 3,15 százalékos nyereségben, 52,70 dolláron forgott csütörtök reggel háromnegyed nyolckor.Szerdán Milánó kivételével nyereségben zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,38 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,71 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,61 százalékos pluszban zárt. Milánóban – kivételként – 0,45 százalékkal csökkent, míg Madridban 0,54 százalékkal nőtt az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,24 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,25 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,56 százalékkal emelkedett.A New York-i tőzsdeindexek vegyesen zártak: a Dow Jones ipari átlag 0,09 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as index 0,08 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,38 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést szerdán.(MTI)