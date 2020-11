Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithat a tőzsde

A kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) is pozitív nyitásra számít kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a Mol és a Richter árfolyama fontos technikai szint felett zárt hétfőn.



A Mol átlépte a 2000 forintos szintet, így továbbra is pozitív a grafikon képe, a Richter pedig a 7000 forintos ellenállást. Hozzátette azt is, hogy a Mol 89 ezer saját részvényt vásárolt, ezúttal 2008,2 forintos átlagáron.Az OTP továbbra sem bír a 12 ezer forintos szinttel, továbbra is a 11 500-12 000 forintos sávban, de annak felső részében mozoghat. A Magyar Telekom viszont áttörte a 370 forintos szintet, így megnyílt az út a 380 forintos ellenállás felé – jelezte a szakértő.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 114,39 pontos, 0,30 százalékos emelkedéssel, 38 319,06 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 12,8 milliárd forint volt. A Mol 13 forinttal, 0,65 százalékkal 2012 forintra erősödött, 2,8 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,42 százalékkal 11 790 forintra csökkent, forgalmuk 6,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 7,5 forinttal, 2,05 százalékkal 373 forintra nőtt, forgalma 112,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 45 forinttal, 0,65 százalékkal 7020 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.(MTI)