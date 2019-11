Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithat a magyar tőzsde az elemző szerint

A kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy az OTP kedden újra megpróbálhatja áttörni a 14 000 forintnál húzódó ellenállást, alulról pedig továbbra is a 13 500 forintnál található támasz tarthatja meg a papírt.

A Mol árfolyama hétfőn az azerbajdzsáni befektetés hírére jelentősen erősödött és végül 3000 forint felett zárt. Az elemző szerint ha a Mol árfolyama tovább erősödne, akkor 3050 forintig ellenállás nélkül mehet, alulról pedig a 2900 forintos támaszra érdemes figyelni.

Az olajtársaság hétfőn jelentette be, hogy 9,57 százalékos részesedést vásárol az azerbajdzsáni ACG olajmezőben és 8,9 százalékos részesedést a BTC (Baku-Tbiliszi-Ceyhan) olajvezetékben.

A Richtert alulról az 5300 forintos támasz tarthatja meg, felfelé pedig egészen az 5500 forintos szintig emelkedhet.









A Magyar Telekom továbbra is a 430-440 forint közötti sávban mozoghat.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 657,97 pontos, 1,56 százalékos emelkedéssel, 42 817,55 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 9,6 milliárd forint volt. A Mol 92 forinttal, 3,16 százalékkal 3004 forintra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 280 forinttal, 2,06 százalékkal 13 850 forintra nőtt, forgalmuk 3,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 4 forinttal, 0,91 százalékkal 435 forintra gyengült, forgalma 460,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5460 forint maradt, forgalmuk 1,4 milliárd forintot ért el.(MTI)